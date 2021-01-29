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Этап Формулы-1 в Имоле хотят переименовать в Гран-при сделано в Италии и Эмилии-Романьи

Этап Формулы-1 в Имоле хотят переименовать в Гран-при сделано в Италии и Эмилии-Романьи
Авто / Формула-1 0

Губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини, анонсируя календарь спортивных мероприятий региона, сообщил, что гонка Формулы-1 в сезоне-2021 на трассе имени Энцо и Дино Феррари, вероятно, пройдёт без зрителей. Но куда более интересным оказался тот факт, что он рассказал про новое официальное название, которое получит этап.

«Мы все продолжаем надеяться, что в день гонки уже будет возможно присутствие публики на трибунах, даже если их количество придётся ограничить. Этап будет переименован в Гран-при сделано в Италии и Эмилии-Романьи (Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna)», — приводит слова Боначчини FormulaPassion.

Этап в Имоле станет вторым в календаре Формулы-1 в сезоне-2021. Гонка состоится 18 апреля.

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