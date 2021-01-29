«Феррари» проведёт съёмочный день с новым болидом прямо перед тестами в Бахрейне

Журналист итальянской версии Motorsport Франко Нуньес в своей авторской колонке сообщил, что «Феррари» организует съёмочный день с новым болидом 11 марта. Участие в нём примут оба пилота «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс — младший. Они смогут проехать на SF21 100 километров.
Съёмочный день «Феррари» будет организован непосредственно перед предсезонными тестами Формулы-1, которые пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Вполне возможно, что именно в этот день публика впервые сможет увидеть новый болид итальянской команды.
Напомним, «Феррари» с 25 января проводит на автодроме «Фьорано» масштабные тесты для боевых пилотов команды, а также воспитанников академии на болиде образца 2018 года. Лучшее время — 56,65 секунды — пока принадлежит Сайнсу. Результат Леклера — 57,1.
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