Смаль прокомментировал две победы на этапе Формулы-4 ОАЭ

Пилот молодёжной программы SMP Racing Кирилл Смаль прокомментировал итоги третьего этапа Формулы 4 ОАЭ, где он завоевал две победы.



«Этап прошёл хорошо, мы с командой довольны результатами — два третьих места и две победы. В этот раз в квалификациях, в отличие от первых двух этапов, нам не сразу удалось найти темп. Но все же я показал третье время во второй квалификации, близкое ко времени лидера. И мы поняли, что сможем бороться в гонках.



Во всех четырех гонках мне удалось хорошо стартовать, сразу начинал отыгрывать позиции. Исключением стала третья гонка, когда мне пришлось дождаться подходящего момента для атаки лидеров.



Надо отметить, что нам хорошо удается работать с шинами. Думаю, это один из факторов моих быстрых прорывов в гонках. Плюс опыта с каждым стартом становится всё больше, и это помогает в борьбе. Очень доволен скоростью машины в гонках, но нам надо еще немного поработать над темпом в квалификациях», — приводит слова Смаля пресс-служба «СМП Рейсинг».