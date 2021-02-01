В Рио-де-Жанейро не смогут построить трассу Формулы-1 в запланированном месте

Проект трассы Формулы-1 в Рио-де-Жанейро будет свёрнут, сообщает Times of India. В 2020 году вокруг потенциальной трассы Гран-при Бразилии разгорелся скандал — экологи и местные жители высказались против проекта, поскольку место строительства автодрома находилось в зелёной зоне города. В пригороде Рио, где должны были построить трассу, раскинулся сохранившийся в первозданном виде лес, где обитает 21 вид редкой тропической фауны.



Новый мэр города Эдуардо Паес в итоге принял решение свернуть проект по строительству трассы в «зелёной зоне».



«Нам нужно говорить о восстановлении зелёных насаждений, а не об их уничтожении. Этим проектом руководила мэрия, и теперь мы официально заявляем, что не будем продолжать его», — заявил новый мэр Рио-де-Жанейро.



Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу продлил контракт с Формулой-1 до 2025 года.