В Рио-де-Жанейро не смогут построить трассу Формулы-1 в запланированном месте

Проект трассы Формулы-1 в Рио-де-Жанейро будет свёрнут, сообщает Times of India. В 2020 году вокруг потенциальной трассы Гран-при Бразилии разгорелся скандал — экологи и местные жители высказались против проекта, поскольку место строительства автодрома находилось в зелёной зоне города. В пригороде Рио, где должны были построить трассу, раскинулся сохранившийся в первозданном виде лес, где обитает 21 вид редкой тропической фауны.
Новый мэр города Эдуардо Паес в итоге принял решение свернуть проект по строительству трассы в «зелёной зоне».
«Нам нужно говорить о восстановлении зелёных насаждений, а не об их уничтожении. Этим проектом руководила мэрия, и теперь мы официально заявляем, что не будем продолжать его», — заявил новый мэр Рио-де-Жанейро.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу продлил контракт с Формулой-1 до 2025 года.
- 1 февраля 2021
-
18:47
-
17:29
-
16:27
-
15:39
-
13:05
-
12:46
-
11:56
-
10:44
-
09:58
-
09:00
-
00:38
-
00:23
- 31 января 2021
-
23:55
-
22:11
-
20:59
-
19:55
-
18:32
-
16:52
-
15:39
-
14:59
-
13:51
-
12:51
-
10:53
-
09:53
-
00:51
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:51
-
20:51
-
19:46
-
18:46
-
17:55
-
16:53
-
15:57
-
14:36
-
12:52