Грожан: пока рано говорить об IndyCar, но я готов к возвращению в гонки

Французский гонщик Ромен Грожан заявил, что он готов вернуться в гонки. Однако, по словам Грожана, пока рано говорить о его переходе в IndyCar.



«Пока рано говорить об IndyCar, но я готов к возвращению в гонки. Мне интересны разные проекты, среди них „Ле-Ман“, американские гонки, „Дакар“.



Я по-прежнему чувствую боль, у меня остались шрамы, но я не жалуюсь. Честно говоря, я бы расстроился, если бы после 28 секунд в огне у меня не осталось бы ни одного шрама», — приводит слова Грожана SportsMole.



Слухи о возможном переходе Грожана в IndyCar велись ещё в ходе минувшего сезона Ф-1, когда стало известно, что француз покинет «Хаас». Но после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна была вероятность, что пилот окончательно уйдёт из спорта.