Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

На гонку Формулы-1 в Имоле хотят пропускать только вакцинированных болельщиков

На гонку Формулы-1 в Имоле хотят пропускать только вакцинированных болельщиков
Авто / Формула-1 0

Губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини ранее заявил, что организаторы рассчитывают провести гонку Формулы-1 в 2021 году со зрителями. Теперь это подтвердил член муниципального совета Даниэле Маркетти.

«Присутствие публики — не такой уж незначительный аспект. На самом деле это может привести к серьёзному изменению в затратах. Если болельщикам не разрешат присутствовать, все расходы лягут на консорциум Имолы, а это около 2 миллионов евро» — цитирует Маркетти GrandPX.

По словам Боначчини, уже известно, что организаторы размышляют о том, чтобы впускать на трибуны только вакцинированных фанатов, а вариант с экспресс-тестированием больше не упоминается.

Этап в Имоле станет вторым в календаре Формулы-1 в сезоне-2021. Гонка состоится 18 апреля.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021