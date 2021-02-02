На гонку Формулы-1 в Имоле хотят пропускать только вакцинированных болельщиков

Губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини ранее заявил, что организаторы рассчитывают провести гонку Формулы-1 в 2021 году со зрителями. Теперь это подтвердил член муниципального совета Даниэле Маркетти.
«Присутствие публики — не такой уж незначительный аспект. На самом деле это может привести к серьёзному изменению в затратах. Если болельщикам не разрешат присутствовать, все расходы лягут на консорциум Имолы, а это около 2 миллионов евро» — цитирует Маркетти GrandPX.
По словам Боначчини, уже известно, что организаторы размышляют о том, чтобы впускать на трибуны только вакцинированных фанатов, а вариант с экспресс-тестированием больше не упоминается.
Этап в Имоле станет вторым в календаре Формулы-1 в сезоне-2021. Гонка состоится 18 апреля.
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