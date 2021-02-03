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Доменикали не считает, что Формула-1 стала скучной в эру доминирования «Мерседеса»

Доменикали не считает, что Формула-1 стала скучной в эру доминирования «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0
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Новый исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали признался, что не считает современную Формулу-1 скучной, хотя в последние семь лет в личном зачёте чемпионата мира и Кубке конструкторов побеждал исключительно «Мерседес».

«Скучные гонки? Я вижу цифры, и в прошлом году аудитория росла. Миллионы людей хотят следить за Формулой-1. В них присутствует стремление к страсти, личностям, пилотам, которые остаются уникальными, почти мифологическими.

Прошлый год был очень хорошим. Чемпионат был проведён, несмотря на трудности, пускай и с очень навязчивыми, но необходимыми процедурами. У нас есть желание продолжить этот путь», — приводит слова Доменикали GrandPX.

Чемпионат-2020 досрочно выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214).

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