«Альфа Таури» и Юки Цунода приступили к очередным тестам

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала на своей странице в «Инстаграме» короткое видео, на котором показала, что японский дебютант команды Юки Цунода проводит тесты на трассе в Мизано.



«Кому ещё нравится слышать звук болида Формулы-1 по утрам?» — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».

Напомним, 27 и 28 января команда из Фаэнцы уже провела тесты на трассе в Имоле на болиде 2018 года. За рулём также работал Цунода. Руководство «Альфа Таури» изначально запланировало масштабную программу на это межсезонье, чтобы обеспечить японцу должный вкат перед дебютным сезоном.



Ещё одни тесты итальянский коллектив проведёт 23 и 25 февраля. Между этими двумя сериями заездов «Альфа Таури» организует съёмочный день с машиной 2021 года, где, вероятно, публика впервые увидит новую машину команды Франца Тоста.