Грожан — о тестах в «Мерседесе»: пусть Тото Вольф ждёт моего звонка

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан рассказал о возможных предстоящих тестах машины Формулы-1 «Мерседес», которые должны стать для него прощанием с Формулой-1.
«С нетерпением жду возможности. От такого предложения невозможно отказаться, будет очень интересно посмотреть, как это — управлять машиной „Мерседес“. Пока, конечно, команде не до этого, они сосредоточены на подготовке к следующему сезону. Так что не стану сейчас звонить Тото Вольфу, но пусть он ждёт моего звонка чуть позже. Это будет потрясающий опыт», — приводит слова Грожана Crash.
Напомним, сегодня, 3 февраля, стало известно, что французский гонщик подписал контракт с командой серии IndyCar Dale Coyne Racing и будет пилотировать болид «Хонды» под номером 51 в 13 дорожных и уличных этапах чемпионата. На четырёх овальных гонках Грожана заменит другой гонщик.
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