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В Ф-1 составили топ-13 досадных антирекордов в истории

В Ф-1 составили топ-13 досадных антирекордов в истории
Авто / Формула-1 0
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Журналист официального сайта Ф-1 Грег Стюарт в своей колонке составил список из 13 досадных антирекордов в истории «Королевских гонкок».

13 досадных антирекордов в истории Формулы-1

  • Единственный пилот, не набравший очков в сезоне, когда его напарник выиграл чемпионат. Дэйв Уокер — 1972 год.
  • Наибольшее количество стартов без финиша в очках. Лука Бадоер – 50.
  • Самая короткая дистанция, пройденная за карьеру в Ф-1. Эрнест Лоф — два метра.
  • Единственный пилот, которого дисквалифицировали за слишком медленную езду. Эл Пиз.
  • Больше всего подиумов без побед. Ник Хайдфельд – 13.
  • Наибольшее число побед без титула. Стирлинг Мосс – 16.
  • Наибольшее число поулов без единого круга лидирования. Тео Фаби – 3.
  • Единственный пилот с DNQ, DNF и DSQ. Ханс Хайер.
  • Больше всего кругов лидирования без единой победы. Крис Эймон – 183.
  • Наибольшее число Гран-при без подиума. Нико Хюлькенберг – 179.
  • Наибольшее число Гран-при для команды без победы. «Эрроуз» / «Футуорк» – 382.
  • Наибольшее число попыток пройти квалификацию без старта в гонке. Клаудио Ланджес – 14.
  • Наибольшее число стартов без побед. Андреа де Чезарис – 208.
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