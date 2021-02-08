В Ф-1 составили топ-13 досадных антирекордов в истории
Журналист официального сайта Ф-1 Грег Стюарт в своей колонке составил список из 13 досадных антирекордов в истории «Королевских гонкок».
13 досадных антирекордов в истории Формулы-1
- Единственный пилот, не набравший очков в сезоне, когда его напарник выиграл чемпионат. Дэйв Уокер — 1972 год.
- Наибольшее количество стартов без финиша в очках. Лука Бадоер – 50.
- Самая короткая дистанция, пройденная за карьеру в Ф-1. Эрнест Лоф — два метра.
- Единственный пилот, которого дисквалифицировали за слишком медленную езду. Эл Пиз.
- Больше всего подиумов без побед. Ник Хайдфельд – 13.
- Наибольшее число побед без титула. Стирлинг Мосс – 16.
- Наибольшее число поулов без единого круга лидирования. Тео Фаби – 3.
- Единственный пилот с DNQ, DNF и DSQ. Ханс Хайер.
- Больше всего кругов лидирования без единой победы. Крис Эймон – 183.
- Наибольшее число Гран-при без подиума. Нико Хюлькенберг – 179.
- Наибольшее число Гран-при для команды без победы. «Эрроуз» / «Футуорк» – 382.
- Наибольшее число попыток пройти квалификацию без старта в гонке. Клаудио Ланджес – 14.
- Наибольшее число стартов без побед. Андреа де Чезарис – 208.
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