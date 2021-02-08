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В Ф-1 составили топ-13 досадных антирекордов в истории

Журналист официального сайта Ф-1 Грег Стюарт в своей колонке составил список из 13 досадных антирекордов в истории «Королевских гонкок».



13 досадных антирекордов в истории Формулы-1