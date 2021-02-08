Телевизионная аудитория Формулы-1 в России выросла на 71%

Формула-1 раскрыла информацию о телевизионной аудитории гонок сезона 2020 года.



Как сообщает официальный сайт серии, среднее число зрителей Гран-при снизилось на 4,5% в сравнении с 2019 годом. В среднем этап Формулы-1 в 2020 году посмотрело 87,4 млн человек.



Самый существенный рост зрительской базы пришёлся на Россию — в сравнении с 2019 годом аудитория выросла на 71%. Примечательно, что именно в 2020 году в России был запущен сервис F1 TV.



Кроме того существенно выросла аудитория Формулы-1 в Китае (43%), Нидерландах (28%) и Великобритании (10%).



Общая аудитория Формулы-1 в 2020 году составила 1,5 млрд зрителей, уникальных зрителей в 2020 году стало на 8% больше, чем в 2019-м, что можно объяснить сокращением количества гонок.



Кроме того сообщается, что 72% болельщиков считают, что Формула-1 стала лучше за последние два года. В опросе приняли участие 6000 человек.