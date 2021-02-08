Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Телевизионная аудитория Формулы-1 в России выросла на 71%

Телевизионная аудитория Формулы-1 в России выросла на 71%
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Формула-1 раскрыла информацию о телевизионной аудитории гонок сезона 2020 года.

Как сообщает официальный сайт серии, среднее число зрителей Гран-при снизилось на 4,5% в сравнении с 2019 годом. В среднем этап Формулы-1 в 2020 году посмотрело 87,4 млн человек.

Самый существенный рост зрительской базы пришёлся на Россию — в сравнении с 2019 годом аудитория выросла на 71%. Примечательно, что именно в 2020 году в России был запущен сервис F1 TV.

Кроме того существенно выросла аудитория Формулы-1 в Китае (43%), Нидерландах (28%) и Великобритании (10%).

Общая аудитория Формулы-1 в 2020 году составила 1,5 млрд зрителей, уникальных зрителей в 2020 году стало на 8% больше, чем в 2019-м, что можно объяснить сокращением количества гонок.

Кроме того сообщается, что 72% болельщиков считают, что Формула-1 стала лучше за последние два года. В опросе приняли участие 6000 человек.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021