На автодроме Moscow Raceway 22 февраля состоится лыжная гонка для всех желающих

Пресс-служба трассы Moscow Raceway сообщила, что 22 февраля на подмосковном автодроме пройдёт большой снежный праздник – лыжная гонка для всех желающих и трек-день для автолюбителей.
«На основном треке Moscow Raceway, где в тёплое время года сражаются за победу мото- и автомонстры, пройдут лыжные соревнования. Участникам будут предложены два варианта прохождения трассы – один круг (4 км) для новичков и детей и два круга (8 км) для тех, кто уверен в своих силах», — говорится в сообщении пресс-службы.
Для участников и зрителей будут подготовлены кейтеринговые зоны, тёплые раздевалки и прокат лыж (по предварительной записи).
Зимний автотрек, расположенный на въезде на автодром с Волоколамского шоссе, будет отведён для любителей зимних заездов по снегу и льду. На эту трассу допускаются все гражданские машины весом до двух тонн на гражданской резине (в том числе шипованной). Участие — платное.
Расписание праздника:
10:00. Начало автомобильного трек-дня
10:00. Начало работы пункта аренды лыж
11:30. Регистрация участников лыжной гонки
12:30. Старт лыжной гонки
13:30. Награждение победителей
14:00. Свободное катание
17:00. Завершение трек-дня и катания по лыжной трассе.
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