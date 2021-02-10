На автодроме Moscow Raceway 22 февраля состоится лыжная гонка для всех желающих

Пресс-служба трассы Moscow Raceway сообщила, что 22 февраля на подмосковном автодроме пройдёт большой снежный праздник – лыжная гонка для всех желающих и трек-день для автолюбителей.



«На основном треке Moscow Raceway, где в тёплое время года сражаются за победу мото- и автомонстры, пройдут лыжные соревнования. Участникам будут предложены два варианта прохождения трассы – один круг (4 км) для новичков и детей и два круга (8 км) для тех, кто уверен в своих силах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для участников и зрителей будут подготовлены кейтеринговые зоны, тёплые раздевалки и прокат лыж (по предварительной записи).

Зимний автотрек, расположенный на въезде на автодром с Волоколамского шоссе, будет отведён для любителей зимних заездов по снегу и льду. На эту трассу допускаются все гражданские машины весом до двух тонн на гражданской резине (в том числе шипованной). Участие — платное.



Расписание праздника:

10:00. Начало автомобильного трек-дня

10:00. Начало работы пункта аренды лыж

11:30. Регистрация участников лыжной гонки

12:30. Старт лыжной гонки

13:30. Награждение победителей

14:00. Свободное катание

17:00. Завершение трек-дня и катания по лыжной трассе.