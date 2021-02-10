В «Альпин» рассчитывают найти места в Формуле-1 для Лундгора и Гуаньюя в 2022 году

Директор молодежной академии «Альпин» Миа Шаризман заявил, что в команде рассчитывают найти места в Формуле-1 для Кристиана Лундгора и Чжоу Гуаньюя в 2022 году.
«С нашей стороны, всё решает время. Знаем, что время — это практически всё что нужно с точки зрения продвижения по карьерной лестнице. Мы находимся на этапе, когда у нас есть три гонщика в Формуле-2, которые способны побороться за титул. И да, конечно, мы ждём следующий шаг — переход в Формулу-1.
Мы начали работу над этим в прошлом году. У нас есть собственная команда, свои места, которые мы можем контролировать и предоставить нашим пилотам в Формуле-2. Но в то же время мы смотрим на Формулу-1 как на рынок в целом», — приводит слова Шаризмана The Race.
Напомним, команда Формулы-1 «Альпин» объявила состав молодежной гоночной академии на сезон-2021. В сериях Формулы-2 и Формулы-3 будут выступать пять пилотов из программы поддержки французской команды.
В Формуле-2 будут выступать Чжоу Гуаньюй, Кристиан Лундгор и Оскар Пиастри, а в Формуле-3 – Чао Коллет и Виктор Мартинес.
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