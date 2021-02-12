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Алонсо, возможно, получил в аварии перелом челюсти

Алонсо, возможно, получил в аварии перелом челюсти
Авто / Формула-1 0

11 февраля стало известно, что двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо стал участником дорожно-транспортного происшествия. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента он был госпитализирован. По предварительной информации сообщалось, что у пилота подозрения на переломы.

Теперь же источники утверждают, что испанец, возможно, получил перелом челюсти, сообщает BBC. На это указывает тот факт, что Алонсо транспортирован в одну из клиник Берна, которая специализируется на лечении подобных травм.

В сложившихся обстоятельствах велика вероятность того, что Алонсо может пропустить старт сезона в Ф-1. Напомним, что он возвращается в серию после двухлетней паузы.

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