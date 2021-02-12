В «Ред Булл» раскрыли схему по использованию двигателей «Хонды» с 2022 года

Руководство «Ред Булл» планирует зарегистрировать новую компанию, которая официально приобретёт программу двигателей «Хонда».



«Этой организацией будет Red Bull Powertrains. Она расположится в восьмом нашем здании, которое будет переоборудовано под моторный цех. Всё готово», — сказал консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в интервью немецкому Motorsport Magazin.



Австрийская компания AVL, которая тесно сотрудничала с «Ред Булл» над различными проектами, получила контракт на поддержку и поставку необходимого оборудования.



Марко заявил, что внутренняя программа подготовки силовых установок будет стоить столько же или немного больше, чем сделка с другим поставщиком.



«Вы можете назвать нас сумасшедшими, но мы всё рассчитали. Речь идёт о единовременном вложении в здание и прежде всего в испытательные стенды. Да, эксплуатационные расходы будут ненамного выше, чем если бы мы купили двигатель на стороне. Но моторы [по наработкам «Хонды»] будут стоить нам лишь немного дороже. Возможно, мы сможем компенсировать эту разницу за счёт брендирования. Конечно, спонсором не может быть другой производитель, но есть другие заинтересованные компании.



Мы будем делать двигатель согласованно с отделом, занимающимся шасси. Процесс будет оптимизирован с обеих сторон. Если бы мы, например, перешли вновь на силовую установку «Рено», то были вынуждены поставить под угрозу функционал шасси, радиатора и других компонентов», — добавил консультант «Ред Булл».