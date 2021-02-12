В «Мерседесе» сообщили о проблемах с силовой установкой

Глава моторного подразделения «Мерседеса» Хайвел Томас признался, что в канун старта сезона существует несколько проблем с силовой установкой. Вместе с тем специалист убеждён, что их удастся устранить до старта чемпионата.
«У нас есть некоторые проблемы с мотором. Мы знаем о них, но у нас есть планы по их устранению. Уверен, к старту чемпионата мы всё исправим.
Зима — это всегда для нас время вызовов, так как мы готовимся к новому чемпионату. В этот раз у нас есть несколько дополнительных вызовов. Это первое межсезонье, в ходе которого мы вынуждены реагировать на изменения в регламенте, которые ограничивают работу на стенде.
Это значит, что каждый прогон на стенде должен пройти с пользой для нас и максимально продуктивно. К тому же это первая зима, в ходе которой мы готовим всего одно обновление на сезон. С учётом этого мы должны будем подготовить абсолютно всё уже к первому этапу. Не стоит забывать, что в нынешнем сезоне нас ждёт больше гонок при том же количестве силовых установок. Нужно быть уверенными в их надёжности и готовности», — приводит слова функционера GPFans.
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