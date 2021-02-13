Хюлькенберг близок к контракту с «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг в скором времени может стать резервистом команды «Астон Мартин». Об этом рассказал руководитель команды Отмар Зафнауэр.

«Мы ведём переговоры с Нико и близки к контракту. Будет здорово, если он станет нашим третьим пилотом. Это будет отлично для всех. Нико — логичный выбор, ведь он выступал в составе нашей команды не один год. Все знают, что на него можно положиться», — приводит слова функционера F1-Insider.

Нико в минувшем сезоне принял участие в трёх Гран-при, подменяя в «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и дважды — Серхио Переса. Он претендовал на роль боевого пилота в «Ред Булл» на этот год, однако руководство австрийской команды предпочло другого кандидата. Александера Албона сменил Перес, а Хюлькенберг опять остался без места в Формуле-1.



Напомним, команда «Рейсинг Пойнт» была переименована в «Астон Мартин» и получила статус заводской.