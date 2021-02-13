Хюлькенберг близок к контракту с «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг в скором времени может стать резервистом команды «Астон Мартин». Об этом рассказал руководитель команды Отмар Зафнауэр.
«Мы ведём переговоры с Нико и близки к контракту. Будет здорово, если он станет нашим третьим пилотом. Это будет отлично для всех. Нико — логичный выбор, ведь он выступал в составе нашей команды не один год. Все знают, что на него можно положиться», — приводит слова функционера F1-Insider.
Нико в минувшем сезоне принял участие в трёх Гран-при, подменяя в «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и дважды — Серхио Переса. Он претендовал на роль боевого пилота в «Ред Булл» на этот год, однако руководство австрийской команды предпочло другого кандидата. Александера Албона сменил Перес, а Хюлькенберг опять остался без места в Формуле-1.
Напомним, команда «Рейсинг Пойнт» была переименована в «Астон Мартин» и получила статус заводской.
- 13 февраля 2021
-
13:57
-
12:59
-
11:38
-
10:57
-
09:39
-
00:59
- 12 февраля 2021
-
23:56
-
22:56
-
21:59
-
20:37
-
19:12
-
19:05
-
18:06
-
16:57
-
16:32
-
15:43
-
13:53
-
13:37
-
13:18
-
12:44
-
11:49
-
11:35
-
11:18
-
10:02
-
09:05
-
00:16
- 11 февраля 2021
-
23:24
-
22:56
-
21:49
-
20:32
-
19:45
-
18:29
-
17:39
-
16:49
-
15:49