Робертс: Латифи провёл отличный сезон. Любой пилот смотрелся бы невыгодно на фоне Расселла
Руководитель «Уильямса» Саймон Робертс высоко оценил выступление Николаса Латифи в сезоне-2020.
«Латифи провёл отличный сезон. Его гоночный темп был очень неплохим. Он силён в этом компоненте от природы. Учитывая, что это его дебютный сезон, он справился очень хорошо. Он многое даёт команде. Думаю, во втором сезоне увидим его прогресс теперь, когда у него есть опыт одного сезона за плечами.
Расселл очень хорош, любой гонщик на его фоне смотрелся бы не очень выгодно с точки зрения времени на круге, особенно в квалификациях, где Джордж очень хорош. Так что, учитывая контекст и отсутствие опыта управления этими болидами у Латифи, можно сделать вывод, что он справился хорошо», — приводит слова Робертса F1i.
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