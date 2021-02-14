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Робертс: Латифи провёл отличный сезон. Любой пилот смотрелся бы невыгодно на фоне Расселла

Робертс: Латифи провёл отличный сезон. Любой пилот смотрелся бы невыгодно на фоне Расселла
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Уильямса» Саймон Робертс высоко оценил выступление Николаса Латифи в сезоне-2020.

«Латифи провёл отличный сезон. Его гоночный темп был очень неплохим. Он силён в этом компоненте от природы. Учитывая, что это его дебютный сезон, он справился очень хорошо. Он многое даёт команде. Думаю, во втором сезоне увидим его прогресс теперь, когда у него есть опыт одного сезона за плечами.

Расселл очень хорош, любой гонщик на его фоне смотрелся бы не очень выгодно с точки зрения времени на круге, особенно в квалификациях, где Джордж очень хорош. Так что, учитывая контекст и отсутствие опыта управления этими болидами у Латифи, можно сделать вывод, что он справился хорошо», — приводит слова Робертса F1i.

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