Ферстаппен поздравил Келли Пике с Днём всех влюблённых

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил свою возлюбленную Келли Пике с Днём влюблённых. Спортсмен из Нидерландов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместил совместное фото с девушкой, наложив на него поздравление.

«С Днём Валентина, Келли», — написал Ферстаппен.

Об отношениях Келли Пике и Макса Ферстаппена стало известно в январе 2020 года, когда Келли опубликовала на своей странице в «Инстаграме» несколько фотографий, на одной из которых она обнимала Ферстаппена.



Слухи о том, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре 2020 года, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Келли в «Инстаграме».

Напомним, ранее Келли Пике состоялся в отношениях с Даниилом Квятом. У пары родилась дочь.