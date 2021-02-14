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Ферстаппен поздравил Келли Пике с Днём всех влюблённых

Ферстаппен поздравил Келли Пике с Днём всех влюблённых
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил свою возлюбленную Келли Пике с Днём влюблённых. Спортсмен из Нидерландов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместил совместное фото с девушкой, наложив на него поздравление.

«С Днём Валентина, Келли», — написал Ферстаппен.

Об отношениях Келли Пике и Макса Ферстаппена стало известно в январе 2020 года, когда Келли опубликовала на своей странице в «Инстаграме» несколько фотографий, на одной из которых она обнимала Ферстаппена.

Слухи о том, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре 2020 года, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Келли в «Инстаграме».

Напомним, ранее Келли Пике состоялся в отношениях с Даниилом Квятом. У пары родилась дочь.

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