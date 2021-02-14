Rich Energy станет титульным спонсором команды Ф-1, которая получит нового собственника

Глава компании Rich Energy Уильям Стори рассказал о скором возвращении производителя энергетических напитков в Формулу-1 в качестве титульного спонсора. Соответствующую информацию он изложил на видео, размещённом на официальной странице Rich Energy в «Твиттере».

По словам Стори, его «друг» договорился о приобретении контрольного пакета акций одной из действующих команд Формулы-1. Уже в 2021 году Rich Energy станет её партнёром, а с 2022 года — титульным спонсором.

При этом Стори отметил, что название команды, которая будет приобретена, огласят отдельно, когда о сделке будет объявлено официально. Предполагается, что Rich Energy или возобновит сотрудничество с «Хаас», или же новый собственник появится у «Альфа Ромео».