G-Drive Racing выиграла второй этап Азиатской серии Ле-Ман

Прототипы российской команды G-Drive Racing заняли два первых места на втором этапе Азиатской серии Ле-Ман (ALMS), прошедшем накануне в Дубае. Как и в первой гонке сезона, экипажи G-Drive Racing заняли два первых места на старте. Перед первым стартом в Дубае лучшее время показал 17-летний аргентинец Франко Калапинто за рулём прототипа №25. Второе время у экипажа №26. В той же последовательности прототипы стартовали и во втором заезде. Перед двумя заключительными этапами, которые пройдут в следующие выходные в Абу-Даби, пройдёт ещё одна квалификация, которая распределит места прототипов на эти две гонки.
Китайский гонщик G-Drive Racing Е Ифей из экипажа под №26 стал первым, кто пересёк финишную прямую. Его прототип обеспечил себе солидный отрыв от преследователей задолго до последнего круга. Да и экипаж №25 с Франко Калапинто за рулём может чувствовать себя на трассе спокойно, уйдя на последний круг с преимуществом более чем в 10 секунд над ближайшим преследователем.
«Это первый дубль G-Drive Racing на прототипах Aurus 01. О таком начале сезона можно было только мечтать: мы выиграли обе гонки прошедшего уик-энда, а во втором марафоне наши экипажи заняли первые два места – великолепный результат! Вся команда проделала отличную работу, и мы с победным настроем отправляемся на следующие гонки в Абу-Даби», — подвёл итоги этапа Роман Русинов.
Заключительные 2 этапа ALMS пройдут 19 и 20 февраля в Абу-Даби.
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