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«Хонда» разработает силовую установку «Ред Булл» на сезон-2022

«Хонда» разработает силовую установку «Ред Булл» на сезон-2022
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что «Хонда» продолжит работу над двигателем до завершения сезона-2021, чтобы передать австрийскому концерну современные наработки на сезон 2022 года.

«До 2022 года они продолжат оказывать нам содействие в сборке двигателей. Они продолжат оптимизировать силовую установку. Сейчас основная задача — оптимизация и развитие топлива E10», — приводит слова Кристиана Хорнера The Race.

Напомним, ФИА утвердила изменения по запрету на доработку двигателей в Формуле-1, они вступят в силу с начала сезона 2022 года. «Ред Булл» сформировал новую компанию Powertrains. Это подразделение будет базироваться в Милтон-Кейнсе и готовить силовые установки по наработкам японского моториста.

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