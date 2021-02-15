«Хонда» разработает силовую установку «Ред Булл» на сезон-2022

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что «Хонда» продолжит работу над двигателем до завершения сезона-2021, чтобы передать австрийскому концерну современные наработки на сезон 2022 года.



«До 2022 года они продолжат оказывать нам содействие в сборке двигателей. Они продолжат оптимизировать силовую установку. Сейчас основная задача — оптимизация и развитие топлива E10», — приводит слова Кристиана Хорнера The Race.



Напомним, ФИА утвердила изменения по запрету на доработку двигателей в Формуле-1, они вступят в силу с начала сезона 2022 года. «Ред Булл» сформировал новую компанию Powertrains. Это подразделение будет базироваться в Милтон-Кейнсе и готовить силовые установки по наработкам японского моториста.