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В «Альпин» выпустили новое заявление о состоянии Алонсо

В «Альпин» выпустили новое заявление о состоянии Алонсо
Авто / Формула-1 0
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо был выписан из больницы после ДТП, в которое он угодил на прошлой неделе. Команда «Альпин» сообщила, что Алонсо вскоре вернётся к тренировкам.

«После 48 часов наблюдения в больнице в Швейцарии Фернандо Алонсо был выписан и продолжит восстановление дома. Теперь его ждёт короткий период полного отдыха перед тем, как постепенно возобновить тренировки для подготовки к началу сезона. Как и всегда, благодарим вас за ваши пожелания Фернандо скорейшего выздоровления», — гласит заявление «Альпин».

11 февраля стало известно, что двукратный чемпион Формулы-1 стал участником дорожно-транспортного происшествия в Швейцарии. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».

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