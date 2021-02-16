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«Макларен» показал новый болид на трассе

«Макларен» показал новый болид на трассе
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Макларен» сегодня, 16 февраля, проводит съёмочный день на трассе «Сильверстоун» с новым болидом MCL35M. Пресс-служба коллектива из Уокинга уже поделилась первыми кадрами, опубликовав фото и видео в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что за рулём MCL35M будут работать оба боевых гонщика «Макларена» — британец Ландо Норрис и новичок команды, австралиец Даниэль Риккардо. Они смогут проехать не более 100 км.

Видео доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».

Фото доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».

Напомним, официальные предсезонные тесты Формулы-1 пройдут на Международном автодроме Бахрейна с 12 по 14 марта 2021 года. Первый этап Формулы-1 сезона-2021 также должен пройти в Сахире, он запланирован на 26-28 марта.

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