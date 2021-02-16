«Макларен» показал новый болид на трассе
Команда Формулы-1 «Макларен» сегодня, 16 февраля, проводит съёмочный день на трассе «Сильверстоун» с новым болидом MCL35M. Пресс-служба коллектива из Уокинга уже поделилась первыми кадрами, опубликовав фото и видео в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что за рулём MCL35M будут работать оба боевых гонщика «Макларена» — британец Ландо Норрис и новичок команды, австралиец Даниэль Риккардо. Они смогут проехать не более 100 км.
Видео доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».
Фото доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».
Напомним, официальные предсезонные тесты Формулы-1 пройдут на Международном автодроме Бахрейна с 12 по 14 марта 2021 года. Первый этап Формулы-1 сезона-2021 также должен пройти в Сахире, он запланирован на 26-28 марта.
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
13:37
-
12:40
-
12:25
-
11:50
-
11:07
-
10:49
-
10:08
-
09:00
-
00:50
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
21:58
-
20:49
-
20:00
-
19:50
-
18:17
-
17:48
-
16:58
-
16:33
-
16:16
-
15:19
-
13:31
-
13:12
-
12:26
-
11:50
-
10:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам