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Вратарь НХЛ Мразек добавил на свою маску изображения Роджера Федерера и Шарля Леклера

Вратарь НХЛ Мразек добавил на свою маску изображения Роджера Федерера и Шарля Леклера
Авто / Формула-1 0

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором показал дизайн своей вратарской маски, которую украсили изображения теннисиста Роджера Федерера и пилота Формулы-1 Шарля Леклера.

«Не могу дождаться, когда вернусь на лёд и надену эту маску. На ней изображены два моих любимых спортсмена – Роджер Федерер и Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», — написал под видео Мразек.

Видео доступно на странице Петра Мразека в «Инстаграме».

Мразек выбыл из строя на долгий срок из-за травмы верхней части тела, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». На данный момент он является лидером лиги по голам, пропущенным в среднем за матч (0,99), и проценту отражённых бросков (95,5%).

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