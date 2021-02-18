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Глава Rich Energy составил необычный топ-6 зрелищных гонщиков, в него вошёл Никита Мазепин

Глава Rich Energy составил необычный топ-6 зрелищных гонщиков, в него вошёл Никита Мазепин
Авто / Формула-1 0

Глава компании Rich Energy Уильям Стори опубликовал подборку самых зрелищных, на его взгляд, гонщиков Формулы-1.

«Журналист спросил меня, кто, по моему мнению, самый зрелищный гонщик в настоящее время в Формуле-1. Топ-6: Хэмилтон, Алонсо, Ферстаппен, Леклер, Мазепин и Расселл. Я также думаю, что у Райкконена в лучшие дни всё ещё есть темп мирового класса», — написал функционер на своей странице в «Твиттере».

Ранее Стори рассказал о скором возвращении производителя энергетических напитков в Формулу-1 в качестве титульного спонсора. По словам бизнесмена, его «друг» договорился о приобретении контрольного пакета акций одной из действующих команд. Уже в 2021 году Rich Energy станет её партнёром, а с 2022 года — титульным спонсором.

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