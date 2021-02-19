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Гасли: Цунода — очень быстрый гонщик, он талантлив

Гасли: Цунода — очень быстрый гонщик, он талантлив
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал тот факт, что в сезоне-2021 его напарником станет новичок Формулы-1 Юки Цунода.

«Конечно, приход Юки означает, что на мне будет лишать большая ответственность за команду, и я готов взять на себя роль лидера. Однако он очень быстрый гонщик, он поможет нам двигать команду вперёд. Я знаю Юки, он конкурентоспособный парень и показал в Формуле-2, на что он способен. Именно поэтому его перевели в Ф-1 спустя всего год. Мы будем вместе работать, чтобы этого добиться. Ему не хватает опыта, так что будет нелегко, но я думаю, что он талантлив, ну а мы с командой должны указать ему верный путь.

Его приход ничего не поменяет в моём подходе. В прошлом году мы выжимали максимум практически во всех Гран-при, за исключением одного или двух. Так что мы должны продолжать работать с той же философией.

Я правда верю, что прошлый год был лучшим для команды с точки зрения того, как она работала, как развивала машину, какой была скорость автомобиля, как мы работали во время гоночных уик-эндов. Я всегда голоден до большего, и я уверен, что мы сможем добиться отличных вещей в 2021-м», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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