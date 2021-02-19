«Это я-то нейтральный атлет?» Штурман Кузьмич возмутился отсутствием российского флага
Российский штурман Алексей Кузьмич рассказал, что на втором этапе Кубка мира ФИА по бахам — Бахе Дубая — на его автомобиле пропал российский флаг. Кузьмич выступает с пилотом из Саудовской Аравии Ясиром Сеайданом, и если напротив фамилии Сеайдана расположен флаг Саудовской Аравии, то напротив фамилии Кузьмича — надпись n/a, то есть «нейтральный атлет». Это связано с тем, что ФИА и ВАДА решили приравнять Кубки мира к чемпионатам мира и распространить на них санкции, наложенные против спортсменов из России.
«Это я-то нейтральный атлет? Покажите мне того ******, который запретил россиянам выступать под российским флагом! А лучше того, из-за кого такие решения принимаются!» — написал Кузьмич в своём «инстаграме».
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