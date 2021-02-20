G-Drive Racing стала чемпионом Азиатской серии Ле-Ман 2021 года

Российская команда G-Drive Racing стала сильнейшей в Азиатской серии Ле-Ман второй год подряд, выиграв две гонки сезона из четырех и во всех марафонах завоевав призовые места. Этот успех гарантирует G-Drive Racing участие в главном гоночном марафоне планеты — «24 часах Ле-Мана».
Судьба титула решалась в финальной гонке сезона на автодроме «Яс-Марина» в Абу-Даби. Экипажу № 26 G-Drive Racing для итоговой победы достаточно было финишировать на четвертом месте.
Экипаж G-Drive Racing № 25 в составе Франко Колапинто, Джона Фальба и Руи Андраде повел напряженную борьбу за лидерство с конкурентами из команды Jota. В эту дуэль вмешались судьи, выписавшие экипажу российской команды штраф за превышение скорости на пит-лейн. Это отбросило Колапинто, Фальба и Андраде на третье место, но к финишу им удалось отыграть потерянное время, выйти на вторую позицию и вплотную догнать лидера – но времени на атаку не хватило. На финише Aurus 01 под № 25 менее полсекунды отделило от победы.
Фердинанд Габсбург, Рене Биндер и Е Ифей из экипажа № 26 провели аккуратную гонку и завершили ее на четвертой позиции, которая обеспечила G-Drive Racing титул. Это чемпионство стало уже шестым для G-Drive Racing в международных гонках на выносливость и вторым в автоспортивной истории Aurus.
«Этот успех еще раз подтверждает, что наша команда – лучшая в категории LMP2. Вместе с титулом мы получаем автоматическое попадание в заявочный список «24 часов Ле-Мана» – главной гонки года. Вся команда великолепно провела чемпионат, а наши прототипы Aurus 01 продемонстрировали скорость и надежность. И, конечно, мы признательны всем нашим болельщикам за поддержку», — заявил спортивный менеджер G-Drive Racing Роман Русинов.
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