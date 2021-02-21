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Грожан — о тестах в «Мерседесе»: мы уже созвонились с Тото Вольфом

Грожан — о тестах в «Мерседесе»: мы уже созвонились с Тото Вольфом
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан рассказал о прогрессе в переговорах о прощальных тестах в Формуле-1 в составе «Мерседеса».

«Да, мы уже созвонились с Тото Вольфом, дорабатываем планы. Думаю, это будет просто невероятно», — приводит слова Грожана GPBlog.

3 февраля стало известно, что французский гонщик подписал контракт с командой серии IndyCar Dale Coyne Racing и будет пилотировать болид «Хонды» под номером 51 на 13 дорожных и уличных этапах чемпионата. На четырёх овальных гонках Грожана заменит другой гонщик.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.

Гонка в Бахрейне стала у Ромена последней в составе «Хааса» и в Формуле-1.

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