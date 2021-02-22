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Кристиан Хорнер – о версиях болида «Ред Булл»: RB17 никогда не появится

Кристиан Хорнер – о версиях болида «Ред Булл»: RB17 никогда не появится
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что после болида нынешнего сезона, который получил индекс RB16B, австрийская команда сразу начнёт готовить версию RB18.

«Мы впервые переносим шасси с сезона на сезон, из-за регламента многие детали сохранятся. Поэтому честнее называть новую машину RB16B. Следующей моделью 2022 года будет RB18, так что RB17 никогда не появится.

Отличия в болиде сезона-2021 от прошлогоднего? Если вы дадите инженерам возможность что-то изменить, они это сделают. Каждая деталь будет дополнительно оптимизирована, но правила несколько ограничили данный фронт работ.

Перед 2022 годом будет достаточно сложно сделать качественный скачок, ограничения бюджета усложнили задачу «Мерседесу», «Феррари» и нам. Вы должны быть очень экономными. Нельзя просто запускать две программы на 2021 и 2022 годы одновременно. Будет интересно посмотреть, какие стратегии выберут команды, этот эффект будет хорошо заметен через сезон», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.

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