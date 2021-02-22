«Мерседес» опубликовал первый тизер нового болида в чёрной ливрее

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала тизер нового болида в «Интсаграме».
На опубликованном фото на чёрном фоне расположена красная трёхлучевая звезда, которая присутствует на болидах команды в память о Ники Лауде.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в официальном «инстаграме» команды «Мерседес».
Напомним, презентация болида «Мерседеса» на сезон-2021 состоится в онлайн-формате 2 марта 2021 года. Машина получит индекс W12 E Performance. Основными гонщиками команды остались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Расписание презентаций команд в 2021 году:
23 февраля «Ред Булл»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).
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