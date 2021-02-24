Бриаторе: говорил Алонсо, что запру его в боксах, если он будет кататься на велосипеде

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что всегда был против велотренировок испанского пилота Фернандо Алонсо на городских улицах. 11 февраля стало известно, что Алонсо, перешедший в «Альпин», попал в ДТП на велосипеде в Швейцарии. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики диагностировали у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию».

«Я неоднократно говорил Фернандо, чтобы он не катался по улицам на велосипеде, это очень опасно. Если хочешь кататься, делай это где-нибудь в горах, а не на обычных дорогах. Я даже говорил, что запру его в боксах, если он не прекратит ездить. Обещал запереть его, не велосипед.

Сейчас Фернандо находится в Лугано (Швейцария), с ним всё в порядке. Я думаю, что он будет готов к тестам. У него нет никаких сложностей и неудобств при речи, хоть он и сломал два зуба. Но ему очень повезло, бог за ним присматривал», — сказал Бриаторе на YouTube-канале Питера Уиндзора.