Алонсо показал новые кадры тренировок, в том числе на велосипеде

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, получивший недавно травму челюсти вследствие аварии на велосипеде, продолжает понемногу возвращаться к тренировочному процессу. Испанец на своей странице в «Инстаграме» показал занятия с медболом, а также продемонстрировал упражнения на велотренажёре.
Соответствующие снимки доступны на странице Алонсо в социальной сети.
11 февраля стало известно, что двукратный чемпион Формулы-1 пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Швейцарии. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики диагностировали у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».
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