Бывший босс Переса: Серхио знает, как бороться с Ферстаппеном, дуэль будет интересной

Петер Мюке, возглавлявший команду, за которую выступал Серхио Перес в серии Формула-БМВ, поделился ожиданиями от противостояния мексиканца и Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Перес перешёл в «Руд Булл», сменив в команде Алекса Албона.

«Перес обладает большим опытом в автоспорте. Он много где выступал и испытывал давление.

Когда это важно, он умеет сосредоточиться и выжать максимальную скорость. Он точно знает, что нужно делать, оказавшись за рулём болида.

Совсем другой бывает ситуация, когда рядом с Ферстаппеном оказывается новичок или пилот, который проводит лишь второй сезон. В этом случае многого не добиться. Перес обладает опытом и знает, как бороться с Ферстаппеном. Серхио устойчив психологически, их дуэль будет интересной», — цитирует Мюке GPBlog со ссылкой на Formel1.de.