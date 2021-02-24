Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бывший босс Переса: Серхио знает, как бороться с Ферстаппеном, дуэль будет интересной

Бывший босс Переса: Серхио знает, как бороться с Ферстаппеном, дуэль будет интересной
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Петер Мюке, возглавлявший команду, за которую выступал Серхио Перес в серии Формула-БМВ, поделился ожиданиями от противостояния мексиканца и Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Перес перешёл в «Руд Булл», сменив в команде Алекса Албона.

«Перес обладает большим опытом в автоспорте. Он много где выступал и испытывал давление.

Когда это важно, он умеет сосредоточиться и выжать максимальную скорость. Он точно знает, что нужно делать, оказавшись за рулём болида.

Совсем другой бывает ситуация, когда рядом с Ферстаппеном оказывается новичок или пилот, который проводит лишь второй сезон. В этом случае многого не добиться. Перес обладает опытом и знает, как бороться с Ферстаппеном. Серхио устойчив психологически, их дуэль будет интересной», — цитирует Мюке GPBlog со ссылкой на Formel1.de.

Перес — о дебюте в «Ред Булл»: у команды огромный потенциал
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021