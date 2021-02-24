BWT продолжит сотрудничество с «Астон Мартин», это найдёт отражение в новой ливрее команды

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о продлении партнёрского соглашения с компанией BWT. Как сообщила пресс-служба команды, внешний вид болидов «Астон Мартин» будет отличаться от болидов «Рейсинг Пойнт» — команда выбрала другую, классическую для компании ливрею, однако логотипы и «тонкие акценты» бренда останутся отличительной чертой в новой ливрее команды.
Напомним, в последнее время в СМИ появлялось множество слухов, связанных с компанией BWT. Сообщалось, что они вели переговоры с «Хаасом», «Альпин» и «Уильямсом».
BWT была спонсором команд «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт» с 2017 года, однако, после ребрендинга и перехода в статус заводской команды, название спонсора исчезло из заявочного листа на сезон-2021. Как сообщали СМИ, новая ливрея болида, в которой должен использоваться классический тёмно-зелёный цвет — British Racing Green, вызвала недовольство со стороны титульного спонсора BWT, который настаивал на том, что в цветах должно быть больше розового.
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