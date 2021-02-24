Болид «Астон Мартин» получит индекс AMR21

Пресс-служба «Астон Мартин» на странице команды в «Твиттере» сообщила, что новый болид команды, который станет первым для коллектива в статусе заводской конюшни, получит индекс AMR21. В данной аббревиатуре «AMR» означает Aston Martin Racing, а 21 — год.

Посмотреть фото можно на странице «Астон Мартин» в социальной сети «Твиттер».

Напомним, презентация «Астон Мартин» состоится 3 марта. 2021 год станет первым, когда команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезоне она называлась «Рейсинг Пойнт». Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.



Вместо Серхио Переса в составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.