Болид «Астон Мартин» получит индекс AMR21
Пресс-служба «Астон Мартин» на странице команды в «Твиттере» сообщила, что новый болид команды, который станет первым для коллектива в статусе заводской конюшни, получит индекс AMR21. В данной аббревиатуре «AMR» означает Aston Martin Racing, а 21 — год.
Посмотреть фото можно на странице «Астон Мартин» в социальной сети «Твиттер».
Напомним, презентация «Астон Мартин» состоится 3 марта. 2021 год станет первым, когда команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезоне она называлась «Рейсинг Пойнт». Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.
Вместо Серхио Переса в составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.
Рекомендуем вам
- 24 февраля 2021
-
20:55
-
19:50
-
18:32
-
17:24
-
16:57
-
15:51
-
14:55
-
13:49
-
13:38
-
12:33
-
11:39
-
10:31
-
09:33
-
00:28
- 23 февраля 2021
-
23:36
-
22:04
-
20:51
-
20:43
-
18:28
-
17:54
-
16:27
-
15:27
-
14:16
-
13:01
-
12:34
-
12:03
-
11:24
-
10:34
-
09:48
-
01:04
-
00:57
- 22 февраля 2021
-
23:09
-
22:19
-
20:52
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам