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«Альфа Таури» показала первые фотографии нового болида на трассе

«Альфа Таури» показала первые фотографии нового болида на трассе
Авто / Формула-1 0
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Пресс-служба команды «Альфа Таури» показала первые живые фото болида AT02, который команда будет использовать в сезоне-2021 Формулы-1. На фотографиях новый болид «Альфа Таури» обкатывает французский гонщик Пьер Гасли. Фото были сделаны на трассе в Имоле.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Альфа Таури».

Напомним, ранее команда опубликовала только видео, на котором Юки Цунода пилотировал болид «Торо Россо» образца 2018 года, но при этом на машине была обновлена ливрея.

Напомним, что в 2021 году за Фаэнцу будут выступать Пьер Гасли и Юки Цунода. Француз возьмёт на себя роль лидера команды. В минувшем сезоне он завоевал первую в карьере победу, а в общем зачёте занял 10-е место, набрав 75 очков. Что касается Цуноды, то японский пилот проведёт первый сезон в Ф-1. В минувшем году он выступал в Формуле-2, заняв в итоге третье место.

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