Ферстаппен не задумывается о возможном переходе в «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что не думает о возможном переходе в «Мерседес» в 2022 году. По словам Ферстаппена, он полностью сосредоточен на текущих задачах.



«Не знаю, что планирует Льюис. Полностью концентрируюсь на себе. Нацелен на предстоящий сезон и работаю, чтобы он получился успешным. Мы только провели шейкдаун, так что на этом этапе не думаю о таких вещах», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.



Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что «Мерседес» попытается перехватить у «Ред Булл» Ферстаппена после того, как карьеру завершит Льюис Хэмилтон.



Ранее неоднократно появлялись слухи о тайных переговорах Ферстаппена с «Мерседесом», но их каждый раз опровергали.