Ферстаппен не задумывается о возможном переходе в «Мерседес»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что не думает о возможном переходе в «Мерседес» в 2022 году. По словам Ферстаппена, он полностью сосредоточен на текущих задачах.
«Не знаю, что планирует Льюис. Полностью концентрируюсь на себе. Нацелен на предстоящий сезон и работаю, чтобы он получился успешным. Мы только провели шейкдаун, так что на этом этапе не думаю о таких вещах», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что «Мерседес» попытается перехватить у «Ред Булл» Ферстаппена после того, как карьеру завершит Льюис Хэмилтон.
Ранее неоднократно появлялись слухи о тайных переговорах Ферстаппена с «Мерседесом», но их каждый раз опровергали.
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