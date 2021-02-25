Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен не задумывается о возможном переходе в «Мерседес»

Ферстаппен не задумывается о возможном переходе в «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что не думает о возможном переходе в «Мерседес» в 2022 году. По словам Ферстаппена, он полностью сосредоточен на текущих задачах.

«Не знаю, что планирует Льюис. Полностью концентрируюсь на себе. Нацелен на предстоящий сезон и работаю, чтобы он получился успешным. Мы только провели шейкдаун, так что на этом этапе не думаю о таких вещах», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что «Мерседес» попытается перехватить у «Ред Булл» Ферстаппена после того, как карьеру завершит Льюис Хэмилтон.

Ранее неоднократно появлялись слухи о тайных переговорах Ферстаппена с «Мерседесом», но их каждый раз опровергали.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021