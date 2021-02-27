Netflix, вероятно, уже снимает четвёртый сезон сериала о Формуле-1

Стриминговый сервис Netflix, вероятнее всего, продолжит работу над сериалом Drive to Survive, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джулиана Серасоли.

Операторы Netflix попали в поле зрения во время интервью новобранца «Ред Булл» — Серхио Переса.

Официальной информации о продлении проекта ещё не поступало, но косвенные признаки указывают на то, что он получит дальнейшее развитие. Премьера третьего сезона Drive to Survive запланирована на 19 марта 2021 года.

Впервые Drive to Survive был показан зрителям в марте 2019 года. Второй сезон презентовали в феврале 2020-го. За два предыдущих года было снято 20 серий проекта.