Столица Саудовской Аравии подверглась ракетной атаке во время гонки Формулы-Е

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд была подвержена ракетной атаке, сообщает издание The Globe and Mail. По сообщениям СМИ, массированный обстрел организовали ополченцы-хуситы.



Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии объявила, что оюзные Ирану хуситы запустили баллистическую ракету в направлении Эр-Рияда и три заминированных беспилотника в направлении провинции Джизан.



Предполагается, что очередная атака со стороны хуситов была приурочена к гонке Формулы-Е, которая в этот уик-энд проходила на городской трассе в пригороде столицы страны.

Трагедии удалось избежать благодаря своевременному перехвату целей ракетами «Патриот».

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Примечательно, что в 2021 году на территории Саудовской Аравии запланировано более крупное автоспортивное мероприятие — Гран-при Формулы-1.