Марко: в новой машине «Ред Булл» нет никакой загадочности

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко опроверг домыслы о том, что команда неспроста скрывает болид образца 2021 года. Пока в Милтон-Кинс не опубликовали ни одной живой фотографии новинки.

«Для фотографий было слишком мало времени. Для нас важнее был пилотаж, чем проведение фотосъёмок. В нашей машине нет ничего загадочного. Ни шести колёс, ни вентилятора на задней части.

Болид — продолжение развития машины прошлогоднего образца. Наша цель — бороться за победы с первых гонок. В ходе тестов в Бахрейне испробуем все детали, которые будут использоваться в первой гонке. Мы понимаем, что количество топливо и настройки силовой установки во время тестов будут играть свою роль. Так что о реальном потенциале машины мы узнаем в ходе первой гонки", — приводит слова Марко Racingnews365.