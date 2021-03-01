Власти Бахрейна предложили вакцинировать сотрудников Формулы-1

Власти Бахрейна объявили о готовности включить сотрудников Формулы-1 и команд в программу вакцинации от коронавируса, сообщает The Race. В настоящее время в королевстве доступны сразу пять вакцин от коронавируса, включая Pfizer и Спутник V.

Большая часть участников чемпионата будет находиться в Бахрейне на протяжении трёх недель. Там будут проходить тесты, а затем и Гран-при. Учитывая длительное нахождение участников в Бахрейне, они смогут сделать второй укол вакцины через 21 день после первого.

Но, как утверждает источник, руководство Формулы-1 отклонило предложение властей Бахрейна.

Предполагается, что сотрудников будут вакцинировать в Великобритании, учитывая, что сама организация расположена в королевстве. При этом в Формуле-1 ожидают, что команды поступят аналогичным образом.