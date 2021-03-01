Власти Бахрейна предложили вакцинировать сотрудников Формулы-1

Власти Бахрейна объявили о готовности включить сотрудников Формулы-1 и команд в программу вакцинации от коронавируса, сообщает The Race. В настоящее время в королевстве доступны сразу пять вакцин от коронавируса, включая Pfizer и Спутник V.
Большая часть участников чемпионата будет находиться в Бахрейне на протяжении трёх недель. Там будут проходить тесты, а затем и Гран-при. Учитывая длительное нахождение участников в Бахрейне, они смогут сделать второй укол вакцины через 21 день после первого.
Но, как утверждает источник, руководство Формулы-1 отклонило предложение властей Бахрейна.
Предполагается, что сотрудников будут вакцинировать в Великобритании, учитывая, что сама организация расположена в королевстве. При этом в Формуле-1 ожидают, что команды поступят аналогичным образом.
- 1 марта 2021
-
10:30
-
10:05
-
09:41
-
01:14
-
00:16
- 28 февраля 2021
-
22:56
-
21:02
-
19:59
-
18:48
-
18:00
-
16:39
-
15:52
-
14:53
-
13:42
-
11:54
-
10:53
-
09:55
-
00:51
- 27 февраля 2021
-
23:29
-
22:13
-
22:00
-
21:35
-
21:08
-
19:33
-
18:50
-
17:49
-
16:44
-
15:51
-
14:57
-
13:58
-
12:39
-
10:56
-
09:56
-
01:18
-
00:30