Серхио Перес: попытаемся сделать так, чтобы у «Мерседеса» наступили сложные времена

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от нового сезона. Мексиканец, перешедший в «Ред Булл» перед началом сезона, рассказал о чемпионских амбициях.
«Цель — побеждать. Конечно, нужно пройти определённый путь для этого. Нужно показывать свой максимум. Надеюсь, что болид достаточно хорош для этого. Нужно подождать, посмотрим.
У «Мерседеса» было хорошее преимущество и отрыв от «Ред Булл» в последние годы. Надеюсь, в этом сезоне мы сократим отставание и попытаемся сделать так, чтобы у них наступили сложные времена.
Мы хотим побыстрее сесть за руль болидов и начать борьбу за максимальное количество очков», — цитирует Переса RacingNews 365.
В «Ред Булл» мексиканец сменил Алекса Албона, который после прошлого сезона был переведён на роль резервного пилота.
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