Агаг: машины Формулы-Е в быстроте разгона превзойдут болиды Формулы-1

Руководитель Формулы-Е Алехандро Агаг поделился мнением о будущих болидах, которые будут выступать в серии. По словам Агага, они смогут в некоторых аспектах даже превзойти машины Формулы-1.

«Смогут ли машины Формулы-Е быть конкурентоспособными в плане показателей с болидами Формулы-1? Это и есть наша цель. Пока мы ещё не тестировали новые машины Формулы-Е. Но мы ожидаем, что они в плане разгона превзойдут болиды Формулы-1. Электромобили дают такую возможность. Было бы интересно поставить наши и их болиды рядом, чтобы сравнить быстроту разгона.

Мне бы хотелось использовать бюджет Формулы-1 в Формуле-E. Дайте мне 50 млн и я построю такую машину Формулы-Е, которая будет успешно конкурировать с болидами Формулы-1, — цитирует Агага Marca.