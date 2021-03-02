Агаг: машины Формулы-Е в быстроте разгона превзойдут болиды Формулы-1
Руководитель Формулы-Е Алехандро Агаг поделился мнением о будущих болидах, которые будут выступать в серии. По словам Агага, они смогут в некоторых аспектах даже превзойти машины Формулы-1.
«Смогут ли машины Формулы-Е быть конкурентоспособными в плане показателей с болидами Формулы-1? Это и есть наша цель. Пока мы ещё не тестировали новые машины Формулы-Е. Но мы ожидаем, что они в плане разгона превзойдут болиды Формулы-1. Электромобили дают такую возможность. Было бы интересно поставить наши и их болиды рядом, чтобы сравнить быстроту разгона.
Мне бы хотелось использовать бюджет Формулы-1 в Формуле-E. Дайте мне 50 млн и я построю такую машину Формулы-Е, которая будет успешно конкурировать с болидами Формулы-1, — цитирует Агага Marca.
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