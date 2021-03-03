Феттель: знаю, что прошлый сезон не соответствовал моим стандартам

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от сезона-2021 Формулы-1.



«Пусть даже я уже долгие годы выступаю в Формуле-1 и был в четырёх командах, начинать новый сезон с новой командой — это захватывающе. Я как пилот всегда слежу за соперниками, и эта команда постоянно впечатляла меня тем, на что она была способна без крупного бюджета. Так что, когда Лоуренс и Отмар обратились ко мне в прошлом году и объяснили, каковы их амбиции, я сразу же был очень мотивирован прийти к ним.



Я уверен, что при поддержке, которую обеспечил Лоуренс с «Астон Мартин», мы вместе добьёмся прогресса. Очевидно, что я ещё не управлял машиной, но выглядит она здорово. С нетерпением жду шанса проехать на ней по трассе. Также с нетерпением жду возможности получше со всеми познакомиться, включая моего напарника Лэнса. Мы серьёзно постараемся добиться хороших результатов и при этом повеселимся.

Очевидно, я недоволен тем, как сложился прошлый год в плане моих выступлений. Я принял это, у меня нет никаких сожалений. Очевидно, что всё пошло нехорошо, мне хотелось бы выступить лучше, иначе, ну и так далее. В итоге я с нетерпением жду этого сезона. Я принял прошлый год. Я знаю, что он не соответствовал моим стандартам.



Меня никогда не волновало, что говорят, думают или пишут другие люди. Поэтому важно, что я в мире с самим собой. С нетерпением жду этого года, и у меня с ним связаны очень-очень высокие ожидания», — приводит слова Себастьяна Феттеля официальный сайт команды.