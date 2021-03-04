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«Хаас» раскрасил новый болид Формулы-1 в цвета российского флага

«Хаас» раскрасил новый болид Формулы-1 в цвета российского флага
Авто / Формула-1 0
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Пресс-служба «Хааса» показала ливрею болида на новый сезон. Машина американской команды в новом сезоне Формулы-1 будет окрашена в белый, синий и красный цвета.

Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания «Уралкалий». Новый болид называется VF-21. Впервые машину на трассу гонщики команды выведут 12 марта на предсезонных тестах в Бахрейне.

В новом сезоне боевыми пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера. В «Хаасе» они сменили Ромена Грожана и Кевина Магнуссена.

Ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.

Болид американской команды Ф-1 раскрасили в цвета российского флага! LIVE
В Формуле-1 запретили российский флаг? Ответ нашёлся. И под бело-сине-красными цветами будет выступать Шумахер.
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