Расселл: «Мерседес» не давал мне никаких обещаний

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал об отношениях с «Мерседесом», чьим воспитанником и членом молодёжной программы и является британец. По словам гонщика, немецкая команда ещё не давала ему никаких обещаний относительно будущего.
«В «Мерседесе» мне сказали, что я являюсь частью будущего команды. Конечно, я испробовал вкус борьбы за лидирующие позиции в минувшем году, но теперь я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Сфокусирован на Бахрейне.
Если буду выступать и прогрессировать так, как и в прошлом, возможность обязательно придёт. Но пока я даже не думаю об этом. К тому же «Мерседес» мне вовсе не давал каких-то обещаний. Думаю, к середине сезона у меня на руках будет интересное предложение, но пока не думаю об этом, мы слишком далеки от этого», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
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