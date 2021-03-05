Хюлькенберг может стать резервистом и в «Мерседесе», и в «Астон Мартин»
Пилот Нико Хюлькенберг, оставшийся второй сезон кряду вне Формулы-1, может стать резервным пилотом сразу двух команд. Ожидается, что немец будет работать в этой роли как в «Мерседесе», так и в «Астон Мартин», сообщает Motorsport.
В немецкой команде недавно сообщили, что их официальными резервистами будут Ник де Врис и Стоффель Вандорн. Но их занятость в Формуле-E и некоторое пересечение календарей Ф-E и Формулы-1 не даст им возможность присутствовать на каждом этапе. Именно в этих случаях «Мерседес», вероятнее всего, будет рассчитывать на помощь опытного немца. В остальное время Нико будет сотрудничать с «Астон Мартин».
Напомним, что в минувшем сезоне «Рейсинг Пойнт» трижды прибегал к услугам Хюлькенберга.
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