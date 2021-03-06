Гонщик «Феррари», сообщивший о скором увольнении Бинотто, опроверг эти слухи

Чешский пилот Йозеф Краль, представляющий «Феррари» в кузовных гонках GT3, заявил, что его слова были неверно интерпретированы. Ранее слова Краля вызвали волну слухов о скором увольнении руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.



«Просто чтобы прояснить ситуацию. Некоторые из моих недавних комментариев о «Феррари» были неверно истолкованы и вырваны из контекста. То, что я сказал, было основано на моём собственном мнении без какой-либо базы или информации. Прошу прощения, если эти предположения привели к каким-то проблемам», — написал Йозеф Краль в своём «твиттере».



Напомним, 5 марта в ряде СМИ начала распространяться информация, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто в скором времени потеряет свою должность. Позднее эти слухи опроверг итальянский обозреватель Джулиано Дукеззе, отметивший, что если увольнение и состоится, то не ранее 2022 года.



Все слухи основывались на видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Краля. Гонщик после волны слухов закрыл доступ к видео.



Ожидается, что сезон-2021 станет для итальянской команды в большей степени переходным. В 2021 году цвета коллектива будут защищать Карлос Сайнс и Шарль Леклер.